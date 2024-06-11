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На прошлой неделе парк Елочки в Домодедове посетили порядка 38 тыс человек

С 3 по 9 июня парк Елочки в городском округе Домодедово посетили 38 тыс. человек. Парк вошел в пятерку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Елочки» располагается не далеко от города Домодедово. Он разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий и различные зоны отдыха.

Кроме того, в парке расположена театральная галерея, эко-ферма, кафе и игровые площадки. Для любителей активного досуга есть спортивные площадки, скейт-парк, зона проката спортивного инвентаря, а также лазертаг и веревочный городок.

Также на территории парка располагается Храм Петра и Февронии, аллея молодоженов, досуговый центр, танцевально-концертный зал.

Адрес парка: Московская область, г. о. Домодедово, Каширское шоссе, 107.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.