В Мособлдуме обсудили итоги кадастровой оценки земель Подмосковья

Участники расширенного заседания в Мособлдуме рассмотрели предварительные итоги кадастровой оценки более 4,2 млн земельных участков в 2026 году. Результаты начнут применять с 1 января 2027 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Заседание провел Владимир Шапкин, председатель общественного совета при управлении. Участвовали депутаты и эксперты Мособлдумы, представители Минимущества, Минсельхозпрода, центра кадастровой оценки, налоговой службы, Роскадастра, прокуратуры и муниципалитетов.

ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» определило стоимость 4 277 601 земельного участка. Основания — федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ и распоряжение Минимущества от 08.04.2025 № 15ВР-630. Одним из ключевых источников стали предоставленные областным управлением Росреестра данные ЕГРН об адресах, границах и характеристиках участков.

«В настоящее время Росреестр продолжает системную работу по актуализации сведений в ЕГРН — это необходимое условие для корректного определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», — отметил Игорь Листков, и. о. начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости управления.

Кадастровая стоимость влияет на налоги, аренду, госпошлину, выкупную цену земли, плату за изменение вида разрешенного использования и стартовые цены муниципальных торгов. Новые результаты будут применять с 1 января 2027 года.

Заместитель директора центра Евгения Гольда сообщила, что в 2026 году усилена разъяснительная работа. На сайте центра и платформе НСПД публикуют промежуточные отчеты и инструменты проверки проектируемой стоимости по кадастровому номеру. Проводятся вебинары для граждан и бизнеса. Разработан бот, показывающий факторы расчета: это помогает вовремя подать замечания и избежать ошибок.

Участники договорились расширять совместные разъяснительные мероприятия и улучшать обратную связь. Особое внимание уделят доступности информации о порядке и сроках оспаривания стоимости.

Сведения о кадастровой стоимости общедоступны на rosreestr.gov.ru и nspd.gov.ru. Выписку из ЕГРН можно заказать через Госуслуги или в любом МФЦ Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.