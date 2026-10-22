62% участников опроса заявили, что женщины должны работать

Большинство участников опроса поддержали работу и профессиональную самореализацию женщин. Они считают, что модель семьи с мужем — единственным добытчиком — ушла в прошлое, сообщает kp.ru .

Сторонники занятости женщин видят в ней пользу для личностного развития и семейного бюджета. По их мнению, работа помогает отвлечься от домашних забот, сохранить общение и получать удовольствие от результатов своего труда.

«Женщина обязательно должна работать! Самореализация очень важна», — заявил участник опроса.

Противоположную позицию заняли 27% респондентов. Они считают, что жене следует сосредоточиться на быте: готовке, уборке и занятиях с ребенком. Участники отметили, что домашний труд тоже требует много времени и сил.

Еще 11% выбрали вариант «другое». Они полагают, что каждая женщина должна сама решать вместе с семьей, работать ей или заниматься домом.

Опрос приурочили ко Дню деловых женщин, который отметили в России 21 октября. В нем участвовали 2,3 тысячи подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и МАКС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.