На прошлой неделе парк Елочки в Домодедове посетили около 27 тыс человек

С 17 по 23 июня парк Елочки в городском округе Домодедово посетили 27 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял восьмое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Елочки» располагается не далеко от города Домодедово. Парк разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий и различные зоны отдыха. Кроме того, в парке расположена театральная галерея, эко-ферма, кафе и игровые площадки. Для любителей активного досуга есть спортивные площадки, скейт-парк, зона проката спортивного инвентаря, а также лазертаг и веревочный городок. Также на территории парка располагается Храм Петра и Февронии, Аллея молодоженов, Досуговый центр, Танцевально-концертный зал.

Адрес парка: Московская область, г. о. Домодедово, Каширское шоссе, 107

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.