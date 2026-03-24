На предварительное голосование «ЕР» в Подмосковье зарегистрировано 260 кандидатов

За две недели с момента старта регистрации участниками предварительного голосования в Московской области стали уже порядка 260 кандидатов. В их числе 15 действующих военнослужащих и ветеранов СВО, много молодежи до 35 лет – примерно четверть от общего числа участников, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

Это люди разного возраста и профессий: представители бюджетной сферы, общественники, предприниматели. Многие – впервые пробуют свои силы в политике. Лишь около трети кандидатов – действующие депутаты «Единой России» разного уровня. Такие данные озвучили в региональном оргкомитете предварительного голосования.

24 марта документы на участие в процедуре подал глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. Он планирует избираться в Годуму.

Политическую карьеру Булгаков начал еще в 2006 году – около девяти лет работал год муниципальным депутатом Балашихи. Затем два года возглавлял Котельники. C 2020-го руководит Щелково. За шесть неполных лет под его управлением в городе реализованы десятки социально значимых проектов, создано свыше 3000 рабочих мест, построено 6 школ, реконструировано около 30 спортивных объектов.

В случае успеха на выборах планирует уделять внимание вопросам развития инфраструктуры Восточного Подмосковья.

«Богородский, Черноголовка, Раменское – очень перспективные территории. Здесь нужны мощные инфраструктурные проекты. В том числе дорожное строительство, развязки», - отметил Андрей Булгаков.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина также подала документы для участия в предварительном голосовании. В планах на будущее парламентарий анонсировала разработку программы по благоустройству поселковых территорий.

«Жить хорошо и комфортно хотят не только жители городов, но и те, кто проживает в сельской местности. Тем более мы видим, что наше сельское хозяйство дает очень хорошие результаты», - отметила Ирина Роднина.

Среди участников предварительного голосования «Единой России» и член Общественной палаты Московской области, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов региона Инна Орлова. Она планирует избираться в Мособлдуму.

Уже много лет вместе с единомышленниками общестенница занимается реабилитацией детей с особенностями здоровья и развития, помогает их родителям с трудоустройством. Ее деятельность отмечена рядом наград, в том числе знаками Преподобного Сергия Радонежского и «За заслуги перед Московской областью» 3 степени.

«Если жители меня поддержат, то будет возможность помогать не только точечно людям, но и системно, корректируя действующее законодательство. Меня, как и большинство наших жителей, интересуют вопросы социальной направленности, здравоохранение», - сказала Инна Орлова.

В Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов. Именно жители будут выбирать тех, кто представит партию на осенних выборах.

«Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре – обязательная норма для всех кандидатов. В этом году она пройдет в электронном виде с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей будет доступна через портал Госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.