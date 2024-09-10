На предпринимателей Москвы и области приходится две трети пользователей портала поставщиков

На открытой лекции «Предприниматель и госзаказ: как масштабировать свой бизнес» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» предпринимателям рассказали о московском портале поставщиков, а также о преимуществах участия в закупках. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

По словам главы ведомства Кирилла Пуртова, портал поставщиков уже более 11 лет предоставляет предпринимателям возможность продвигать свои услуги и товары, а также расширять географию бизнеса.

«Заказчики с его помощью могут проводить закупки малого объема оперативно и удобно. Самыми активными на площадке являются пользователи из Москвы и Московской области, они составляют две трети уникальных посетителей в 2024 году. В числе лидеров также Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сказал Пуртов.

На лекции отметили, что в прошлом году московские заказчики благодаря мини-аукционам сэкономили порядка 7 млрд рублей на закупках. Среднюю цену товара по региону поставки можно увидеть за счет свободного доступа к каталогу услуг, работ и товаров.

Спикеры обратили внимание на качество техподдержки. Время подготовки ответа на запросы пользователей ощутимо сократилось.

В Департаменте уточнили, что мероприятия для бизнес-сообщества проводятся регулярно. Они помогают компаниям выстраивать более эффективное партнерство с заказчиками, а также успешно развивать стратегию своей работы.