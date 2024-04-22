На предприятиях Подмосковья начался сезон работы студенческих отрядов

С наступлением весны в хозяйствах группы компаний «Малино» Московской области начался сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Общий объем производства сельскохозяйственной продукции «Малино» ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входит 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и Тульской областях. Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября. Участие в работе принимают студенты различных профилей. Бойцы также будут заняты на предприятиях «СПК имени Ленина» в округе Луховицы, «Северка» и «Озеры» в Коломне, «Городище» в Ступине», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Под руководством опытного менеджера «Озеры» отряд из Ступинского техникума имени Туманова приступил к сортировке картофеля на складах «Озеры».

Студенты подписали трудовые договоры и получают заработную плату. Предприятие предоставляет бесплатные сытные обеды и ужины, а также компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.