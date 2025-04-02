На предприятиях округа Серпухов стартовали Уроки мужества

На предприятиях городского округа Серпухов стартовали Уроки мужества. Первый такой урок прошел в среду на ОАО «Химволокно». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие под руководством Бориса Львовича Бескина — это сплоченная команда профессионалов. Коллектив постоянно участвует в сборе гуманитарной помощи для наших защитников. В организации трудоустроены ветераны спецоперации.

Урок Мужества провели заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Серпухова, ветеран боевых действий Александр Худобкин и действующий военнослужащий Алексей вместе со своим маленьким помощником — племянником Алексеем.

В ходе встречи Герои рассказали о жизни на фронте, обсудили работу Ассоциации, ее главные задачи и цели, региональную кадровую программу #ГероиПодмосковья, а также напомнили технику безопасности при атаке БПЛА: нюансы и правила действий.

Большой интерес у присутствующих вызвал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

«Подобные встречи на предприятиях планируем проводить ежемесячно», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.