На предприятии «Уралхим» в Воскресенске усовершенствовали производство удобрений

В Воскресенске в филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ была улучшена технология производства магниевого серосодержащего водорастворимого удобрения — сульфата магния.

Таким образом, на предприятии была получена первая партия полностью водорастворимого удобрения сульфат магния.

«Оно входит в состав, как ключевой компонент, хлорофилла. Для получения данного продукта были внедрены ряд технологий, которые позволили выпускать данное удобрение эффективно и, что самое главное, безопасно для окружающей среды», — уточнил главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Владимир Шведиков.

Для усовершенствования технологии были проведены работы по установке системы мокрой пыль-газоочистки, осуществлен монтаж циркуляционного контура, благодаря чему разложение магнезита удалось ускорить в два раза. Применение сульфата магния улучшает вкусовые качества овощных культур и эффективно влияет на рост растений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.