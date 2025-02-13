На предприятии Подмосковья увеличили выпуск удобрений на 13%

В цехе Аммофоса № 1 филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» установлен новый рекорд по выпуску удобрений марки NPKS. В феврале суточная выработка продукции увеличена на 13% и составила 720 тонн, сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

NPKS — это марка универсальных комплексных азотно-фосфорно-калийных гранулированных удобрений, подходящих для всех сельскохозяйственных культур и всех типов почв. Увеличение выпуска стало возможным после оптимизации технологического процесса, в частности, за счет повышения производительности трубчатого реактора. При этом удельные энергетические расходы удалось сократить на шесть процентов за счет более точной регулировки параметров.

«Нам и ранее удавалось достигать суточного выпуска NPKS более 700 тонн в сутки. Стабильный результат стал итогом анализа и мероприятий, реализованных в капитальный ремонт 2024 года. Увеличение производительности без существенного роста затрат на энергетику — это важный шаг в повышении эффективности производства», — рассказал главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Владимир Шведиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.