На предприятии Подмосковья установили 12 анкерных линий для безопасности

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ завершены работы по монтажу дополнительных стационарных анкерных линий, направленных на обеспечение безопасности сотрудников при работе на высоте. Установка таких систем позволяет минимизировать риски падения при выполнении задач, связанных с подъемом на железнодорожные вагоны, цистерны и другие высотные объекты, сообщает пресс-служба администрации округа Воскресенск.

Всего установлено 12 анкерных линий на девяти объектах в пяти структурных подразделениях предприятия: в отделении фторосаждения цехов ЭФК, цехе Аммофоса № 2, СКЦ, цехе Аммофоса № 1, цехе ЭФК № 3.

Локации для монтажа были определены службой по охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (службой по ОТ, ПБ, ГО и ЧС) совместно с руководителями структурных подразделений.

«Безопасность сотрудников — главный приоритет филиала „ВМУ“. Установка анкерных линий является важным шагом в создании безопасных условий труда на объектах, связанных с работой на высоте. Мы продолжаем внедрять современные технологии и решения, чтобы минимизировать риски и обеспечить комфортные условия для сотрудников», — рассказал руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Кирилл Мешков.

Все установленные анкерные линии прошли необходимые испытания и имеют сертификаты соответствия, что подтверждает их надежность и соответствие стандартам безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.