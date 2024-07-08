На празднике Ивана Купала в Подмосковье побывало более 1,5 тыс человек

6 июля 2024 года в коттеджном поселке «GREENWOOD» близ деревни Дубечино округа Ступино состоялось празднование одного из самых древних, красивых и мистических праздников на Руси, сообщает пресс-служба компании «Земля МО».

Программа празднования была выстроена на пересечении древних традиций с современными развлечениями. Плетение венков из луговых ромашек, прыжки через костер, хороводы и исполнение купальских песен, а также полеты на вертолете и воздушном шаре, флай-борд и неоново-барабанное шоу пользовались одинаковой популярностью у гостей праздника.

Хэдлайнеры — группа «БАЛАГАН ЛИМИТЕД» — исполнители свои хиты «Че те надо?», «Тик-так ходики», «Колечко», «Вася-Василек», и поделились своей любимой традицией праздника Ивана Купала.

«Если в купальскую ночь парень с девушкой искупаются вместе, быть им мужем и женой», — рассказал солист коллектива Дмитрий Филин.

Праздник длился более 5 часов. За это время: сплетено более 600 венков; более 50 человек решили стать загородными жителями в «Земля МО»; 300 человек полетали на вертолете; 450 человек поднялись в небо на воздушном шаре; 250 человек поймали драйв во время прогулки на квадроциклах; съедено более 35 кг ребер BBQ и 250 пицц.

Кроме того, на празднике состоялось дефиле в народных костюмах, лучшие наряды были отмечены призами организаторов

Завершился вечер огненным шоу на воде и праздничным салютом.

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