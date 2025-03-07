На праздничном концерте в Лыткарине вручили свыше 500 букетов женщинам

На сцене выступили Вадим Евтеев, известный по участию в музыкальных телевизионных шоу, и Илья Викторов — талантливый певец, актер театра и кино, а также артист мюзиклов. Яркие номера подарили зрителям незабываемые эмоции и создали атмосферу настоящего праздника.

На концерт были приглашены жены, матери и дочери бойцов СВО, работницы градообразующих оборонных предприятий и женщины из волонтерских организаций. Также раздали всем зрительницам букеты весенних цветов. Более 500 букетов тюльпанов получили жительницы города Лыткарино.

«Дорогие женщины! Пусть первые весенние дни принесут вам счастье, тепло и радость! Пусть ваши сердца наполнятся вдохновением, а каждый день будет наполнен улыбками и добрыми словами. Поздравляю вас с наступающим праздником», — поздравил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.