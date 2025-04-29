На портале «Цифровой регион» Подмосковья представлено 48 голосовых помощников

На портале «Цифровой регион» представлено 48 голосовых помощников. Эти ИИ-решения уже работают в разных регионах России, причем 9 из них внедрены в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области первый голосовой помощник на основе искусственного интеллекта был внедрен в сферу здравоохранения. Это произошло во время пандемии, когда остро встала задача оперативной обработки огромного количества звонков. Сегодня создана целая экосистема голосовых помощников, которые работают на горячих линиях ЖКХ, транспорта, МФЦ и в других отраслях, ежедневно доказывая свою эффективность и заменяя труд более 900 операторов. ИИ-решения Подмосковья и других субъектов России представлены на портале «Цифровой регион», где любой пользователь может оставить заявку на использование того или иного решения», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Портал «Цифровой регион» — открытая витрина цифровых проектов и ИИ-решений Московской области, а также библиотека лучших практик применения технологий искусственного интеллекта в регионах Российской Федерации.

В настоящее время на портале представлено более 230 успешных кейсов. Изучить предложенные решения и подать заявку на их пилотирование могут как представители бизнеса, так и госорганы. Более того, органы власти российских регионов могут дополнить витрину готовыми решениями, а ИТ-компании — предложить свои разработки для цифровизации одной из отраслей экономики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.