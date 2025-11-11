На портале Подмосковья подали более 3 тыс заявок на получение справок по опеке

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 3 тыс. заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В рамках нее заявители могут получить необходимые справки в сфере опеки и попечительства, о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.