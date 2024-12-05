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На портале госуслуг Подмосковья размещены советы для госслужащих от киберугроз

На региональном портале в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» открыта тема, посвященная защите госслужащих от киберугроз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников.

Тематическая страница «Цифровая безопасность для госслужащих» создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала в блоке «Сервисы». Там пользователи могут проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, а также узнать о популярных методах мошенничества. Информационный раздел доступен всем без необходимости авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.