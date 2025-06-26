На портале госуслуг Подмосковья появился личный кабинет питомца

Теперь жителям Подмосковья стало еще удобнее заботиться о домашних животных — с новым разделом «Питомцы» в личном кабинете регионального портала. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый раздел «Питомцы» содержит данные о домашних животных с микрочипом, зарегистрированных в Московской области. Здесь можно быстро перейти к нужным сервисам: записаться к ветеринару, найти потерявшегося питомца, оформить документы на перевозку или зарегистрировать его, если это еще не сделано, перейдя в услугу прямо из личного кабинета.

В ведомстве добавили, новый раздел «Питомцы» доступен в личном кабинете регпортала в блоке «Профиль». Чтобы им воспользоваться, достаточно просто авторизоваться на портале через ЕСИА.

В Подмосковье обязательна регистрация всех собак любой породы старше трех месяцев. При этом владелец питомца должен быть зарегистрирован по месту жительства в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.