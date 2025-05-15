На полях Зарайска полным ходом идет посевная кампания

На полях Зарайска в разгаре посевная кампания, в рамках которой сельскохозяйственные предприятия округа ведут активный сев яровых культур. Общая площадь земель, отведенных под яровые культуры, составляет внушительные 28 тыс. га. На сегодняшний день уже успешно засеяно более 85% площадей, что свидетельствует о высоком уровне организации работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого, аграрии уже перевыполнили план по севу зерновых и зернобобовых культур, засеяв более 13 600 гектаров. Масличные культуры занимают более 10 200 гектаров, что составляет почти 79% от общего объема. Параллельно с посевной кампанией аграрии также проводят азотную подкормку озимых зерновых, масличных и многолетних трав. Этот важный этап способствует повышению урожайности и качеству будущего сбора.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что аграрии делают все возможное, чтобы завершить работы в срок.

«Ведь от этого зависит урожай, который в дальнейшем обеспечит продовольственную безопасность нашего округа. Мы гордимся их трудом и настойчивостью!» — сказал Петрущенко.

Таким образом, Зарайск демонстрирует активный подход к сельскому хозяйству, что положительно сказывается на экономике региона и благосостоянии его жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.