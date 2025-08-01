На подмосковном КПО «Восток» увеличена точность работы оптических сепараторов

На подмосковном комплексе по переработке отходов «Восток» успешно прошла модернизация программного обеспечения оптических сепараторов. Максимальная точность выборки вторичных ресурсов после изменений теперь составляет 98,6%, до этого было 96,5%. Такая тенденция положительно сказалась и на результатах работы, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Оптические сепараторы на комплексе круглосуточно отбирают материалы по различным критериям. Оборудование распознает вид вторичных ресурсов в потоке отходов.

За полгода выборка пластиковой бутылки для напитков полиэтилентерефталат-микс выросла на 32,8%. На 13,5% выросла выборка бутылок для молочной продукции из ПЭТ, на 11,5% — тары для подсолнечного масла.

Выборка флаконов для шампуней, ополаскивателей, бальзамов, мытья стекол и других товаров для дома из полиэтилена низкого давления увеличилась на 32,2%, канистр — на 17,3%. На 21,6% больше выбрано пакетов и упаковки из полиэтилена высокого давления.

Совершенствование рабочего процесса на предприятии проходит на постоянной основе. Главная задача всех мероприятий — максимальное извлечение ценных ресурсов для дальнейшей переработки вторсырья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.