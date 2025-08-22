На подмосковном КПО «Нева» провели экскурсию для команды РМАНПО
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Команда Конгресс-центра Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования посетила комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Цель мероприятия заключалась в ознакомлении сотрудников с передовыми технологиями и современным оборудованием, используемым для сортировки и переработки отходов.
В рамках визита гости узнали:
- процесс сортировки: от автоматизированных линий до ручной доработки — каждый этап важен для получения качественного вторсырья;
- современные технологии: участники были впечатлены уровнем автоматизации и комплексным подходом к переработке, который применяется на КПО «Нева»;
- результат сортировки: команда РМАНПО смогла проследить весь путь своих отходов, убедившись, что их усилия по сортировке приводят к получению ценных вторичных продуктов.
Команда РМАНПО также посетили склад готовой продукции, где была представлена продукция, изготовленная из вторичного сырья, включая технический грунт и альтернативное топливо.
Подобные визиты помогают повышать уровень осведомленности общественности о важности раздельного сбора и правильной утилизации отходов, способствуют развитию экологического сознания среди населения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.