На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута

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На побережье Анапы зафиксированы повторные выбросы нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале мэрии города-курорта.

Мониторинговая группа предприятия «Курорты Анапы» выявила точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки.

«Пятна концентрируются у берега», — говорится в сообщении.

Местных жителей и гостей курорта призвали не подходить близко к воде. Очистку берега от нефтепродуктов планируется начать с утра.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.