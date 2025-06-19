На ПМЭФ обсудили поддержку регионов для создания инфраструктуры обращения с отходами

Механизм государственно-частного партнерства и привлечение инвестиций через льготные займы Российского экологического оператора названы эффективными мерами для поддержки регионов в части создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом рассказали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова на сессии «Экология и экономика: синергия финансовых механизмов и инноваций в обращении с отходами» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас я могу сказать, что отрасль обращения с отходами не испытывает проблем, связанных с возможным привлечением банковского финансирования. Мы действительно видим интерес со стороны финансовых институтов в предоставлении кредитных объемов на условиях, которые были подготовлены Правительством. Это исчисляется десятками миллиардов рублей каждый год, а общий объем инвестиций, который был произведен в отрасль, немногим превысил 300 млрд рублей. И мы имеем большие планы по продолжению этой работы. Из нормативного регулирования, которое позволило серьезно изменить инвестиционный климат, в первую очередь, назову возможность запуска так называемых концессионных инвестиционных сделок с субсидированной ставкой», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО Ирина Тарасова более подробно рассказала о данной мере поддержки проектов в сфере обращения с ТКО.

«На данный момент наиболее популярный формат реализации инвестпроектов — государственно-частное партнерство — концессии. Вместе с РЭО в реализации проектов активно участвуют банки. Они стали важным партнером при создании инфраструктуры. Благодаря их поддержке мы профинансировали 14 проектов общей стоимостью около 74 млрд рублей. В планах до конца этого года — профинансировать новые проекты еще на 50 млрд рублей. Это настоящая синергия усилий бизнеса и государства. Каждый регион также получает от РЭО поддержку при реализации инвестпроекта: от участия в подборе площадки, применяемой технологии до разработки проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы. Это уникальные компетенции, которыми вы можете воспользоваться», — сказала Ирина Тарасова.

Чтобы ускорить работу в заключении концессий, в марте этого года Правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым в 19 регионах РФ появятся 36 комплексных объектов — без конкурса. Мощность этих предприятий составит 4,5 млн тонн в год — по сортировке и 2,3 млн тонн — по утилизации. Суммарный объем инвестиций составил свыше 140 млрд рублей.

Также известно, что при этом для выполнения задач, поставленных президентом, к 2030 году должно быть создано еще не менее 400 предприятий. По оценке РЭО, объем инвестиций в отрасль составит более 500 млрд рублей.

Для инвесторов отрасли предусмотрена господдержка. По решению Правительства РЭО вправе предоставлять льготные займы, финансируя до 95% от стоимости проекта и компенсируя 90% ключевой ставки. Также РЭО выкупает облигации инвесторов на льготных условиях.

С мерами поддержки РЭО уже построен ряд крупнейших предприятий по переработке ТКО. Например, в Московской области создан крупнейший завод по переработке пластика в России, получивший финансирование от РЭО, — ЭкоЛайнВторпласт.

Все соглашения РЭО подписываются в присутствии замминистра природных ресурсов и экологии РФ Буцаева Дениса Петровича.

«Циркулярная модель экономики — это магистральное направление современной отрасли обращения с отходами. Принцип цикличности полностью отвечает требованиям текущих реалий, когда растет процент перепотребления. Благодаря внедрению циркулярной модели мы сможем сократить производство отходов, снизить объемы их захоронения на полигонах и негативное антропогенное воздействие на окружающую среду», — подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.