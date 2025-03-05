На площадке ОЭЗ «Дубна» запланированы хакатон и ярмарка вакансий в апреле

В апреле на территории особой экономической зоны «Дубна» пройдут два масштабных мероприятия: ярмарка вакансий и хакатон «ЦифраZone. Технологическая модернизация». Эти события помогают примерно 400 специалистам ежегодно найти работу у резидентов ОЭЗ. В этом году мероприятия посвящены 20-летию ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ярмарка вакансий запланирована на 26 апреля. Соискатели смогут пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда, оценить свои перспективы с учетом имеющихся знаний и навыков, пройти собеседование. Так, в прошлом году на весенней и осенней ярмарках приняли участие свыше 700 жителей Москвы, Московской и Тверской областей. Около 30 резидентов и предприятий округа предложили им порядка 300 вакансий и провели почти 1 000 собеседований.

На данный момент в ОЭЗ наиболее востребованы инженеры, сборщики, операторы станков и технологи, химики, аналитики, программисты, веб-разработчики, дизайнеры, а также рабочие профессии в производстве, информационных технологиях, медицине и фармацевтике.

Участие в ярмарке вакансий бесплатное. Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://event.oezdubna.ru/job.

В рамках хакатона «ЦифраZone. Технологическая модернизация» будут определены лучшие научно-технические проекты, созданные молодыми специалистами по заданиям работодателей. В прошлом году, например, опыт решения технологических задач реальных предприятий получили более200 молодых специалистов. Регистрация на хакатон откроется в конце марта. Узнать больше о мероприятии можно будет на сайте ОЭЗ «Дубна»: https://oezdubna.ru/.

В ОЭЗ «Дубна» также работает программа по подготовке научно-технических специалистов по системе «детский сад — школа — вуз». Кроме этого, школьники могут посетить ОЭЗ с экскурсией, а студенты пройти стажировку и летнюю практику.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.