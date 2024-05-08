На площадке Малинской школы Подмосковья стартовал проект по созданию дендрария

На экспериментальной площадке Малинской средней школы запустили проект по созданию дендрария. 19 деревьев и кустарников, высаженных на «доращивание», станут основой для будущего парка, где будут представлены редкие и эксклюзивные для Подмосковья растения, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Часть посадочного материала предоставили сотрудники лесничества, а часть выращена юными лесничими в школьном питомнике.

В «День добрых дел» ученики агроклассов и школьного лесничества «Лесная школа» Малинской средней общеобразовательной школы под руководством педагога Галины Шаталовой и сотрудников Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Фадимы Масиговой и Бадрудина Борчашвили высадили саженцы деревьев и кустарников.

Один из способов организации дендрария — это сбор растений по географическому или иному признаку. В школьном дендрарии деревья и кустарники будут собраны не только с учетом места произрастания, но и ярусности подмосковных лесов. Это позволит детям изучать природу в естественной среде обитания, буквально не выходя из школы.

Саженцы сосны обыкновенной, ели колючей, лиственницы европейской, пихты, липы мелколистной, туи, можжевельника обыкновенного и казацкого, снежноягодника и вишни дикой пока разместили на небольшой делянке экспериментального школьного участка.

Пока участок для будущего дендрария площадью 300 квадратных метров не готов к приему «поселенцев». В ближайшее время его необходимо осушить и подсыпать землю. Подготовительные работы выполнят совсем скоро. Создание дендрария станет не только значимым событием для школы, но и внесет вклад в сохранение и изучение уникальной природы Подмосковья.

«Посадка происходила в экстремальных условиях — шел сильный дождь. Но он не смог помешать нашим планам — закладка будущего дендрария состоялась», — рассказала руководитель школьного лесничества «Лесная школа» Галина Шаталова.

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