Президентский фонд культурных инициатив поздравили на медиафасадах в Подмосковье

Российский медиахолдинг, крупнейший оператор имиджевой рекламы МАЕР сделал подарок Президентскому фонду культурных инициатив в честь его трехлетия. Видеоролики с поздравлениями появились в 11 регионах страны, в том числе и в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Решение поздравить ПФКИ на своих медиафасадах в столице и регионах — подарок приятный и ценный. МАЕР — надежный партнер, занимающий лидирующие позиции на рынке наружной рекламы, а это значит, что информацию о трехлетии ПФКИ и новых возможностях для творческих команд страны увидят миллионы людей. Совсем недавно, благодаря эффективным инструментам компании и проекту „Хорошие новости“, на медиафасадах мы рассказывали о проектах, которые реализуются при поддержке президентского фонда культурных инициатив, приглашали россиян присоединиться к грантовым конкурсам. Такие механизмы поддержки необходимы», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

17 мая 2021 годы был подписан Указ президента России Владимира Путина «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

Его целью является оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий. На сайте ПФКИ за три года зарегистрировались около 160 тысяч проектных команд, на рассмотрение экспертам направлены более 75,7 тысяч заявок из всех регионов страны.

Суммарная аудитория проектов ежегодно составляет около 30 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.