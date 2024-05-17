Политолог Аджамян: на Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры

Политолог отметил, что подобные сообщения появились на фоне продвижения российских войск в зоне боевых действий. Однако это связано с нехваткой сил у Украины.

«Тему про переговоры на Западе активнее начинают поднимать, как только у ВСУ возникают особые проблемы»,- отметил политолог.

Западные страны продолжают поставлять на Украину оружие, а отдельные представители западной политической элиты не исключают и ввода войск на территорию Украины.

Это все говорит о том, что переговоры западным странам нужны только для того, что украинская армия набралась сил и пополнила резервы.

При этом важно помнить, что российская сторона изначально не была против конструктивных переговоров, но инициативы со стороны Украины не было.