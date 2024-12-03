На площади в Рузе зажгли главную новогоднюю ель округа

По уже сложившейся традиции, на центральной площади Рузского городского округа Глава Николай Пархоменко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли главную ель муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Яркую и красочную концертную программу подготовили для жителей работники культуры Рузского городского округа — песни, танцы и световое шоу стали отличным украшением этого вечера. Перед жителями выступили как местные коллективы, так и приглашенные гости.

Зима в Подмосковье обещает быть интересной и богатой на различные мероприятия, которые будут проходить во всех населенных пунктах Рузского городского округа. Ранее, 1 декабря, в местном парке «Городок» прошло общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона».

«Следите за афишами! Желаю всем праздничного и волшебного предновогоднего настроения!» — поздравил жителей Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.