На пляже Серпухова 26 мая проведут экоакцию «Особенности национальной уборки»

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На территории городского пляжа округа Серпухов 26 мая проведут всероссийскую экологическую акцию «Особенности национальной уборки», начало в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Экоакция организована министерством экологии и природопользования Московской области совместно с Фондом поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» и международной ассоциацией бокса.

Акция «Особенности национальной уборки» призвана сплотить жителей страны вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона.

Задачами акции являются: экологическое просвещение граждан, воспитание культуры бережного отношения к природе, оценка экологической активности населения, воспитание экологического патриотизма, формирование экологических традиций.

Партнерами экологической акции «Особенности национальной уборки» являются Госдума Федерального Собрания РФ, всероссийская политическая партия «Единая Россия», в том числе Федеральный партийный проект «Чистая страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.