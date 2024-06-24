На пляжах Подмосковья побывало более 172 тыс человек за неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости пляжей в городских округах с 17 по 23 июня. Их посетили более 172 тыс. человек за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

Для комфортного отдыха у гостей и жителей Московской области в летний сезон 2024 года функционируют пляжные зоны отдыха. В этом сезоне работают более 200 пляжей на территории региона.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 000 кв. м., а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 000 кв. м. до 3 000 кв. м. и вмещают от 200 до 1 000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 000 кв. м., на них может расположиться более тысячи человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.