На платформе Весенняя в Подольске состоялся профилактический рейд по безопасности на железной дороге

Профилактический рейд прошел 12 марта на платформе Весенняя, в нем приняли участие представители администрации городского округа, волонтеры, сотрудники административно-пассажирской инспекции, а также линейного отдела полиции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В ходе мероприятия участники провели разъяснительные беседы с пассажирами и распространили более 50 информационных листовок. В них подробно изложены правила, которые могут спасти жизнь.

Особое внимание уделили следующим пунктам:

переходить пути только по мостам и настилам;

всегда обращать внимание на светофоры и сигнальные знаки;

соблюдать безопасное расстояние от края платформы;

держаться подальше от контактной сети.

Переходить железнодорожные пути в необорудованных местах и перед приближающимся поездом запрещено. Невнимательность может привести к трагическим последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.