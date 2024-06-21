На петербургском Дворцовом мосту появится Свеча памяти в ночь на 22 июня
Фото - © скриншот/ «Петербургский дневник»
Проекция свечи появится на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня. В городе отметят 83-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает газета «Петербургский дневник».
«На Дворцовом мосту с помощью современных технологий появится свеча — символ вечной памяти и безграничной благодарности тем, кто защитил Родину», — сказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Разводка Дворцового моста пройдет под тематический плейлист звукового шоу «Поющие мосты». Лазерная проекция свечи появится на разведенной переправе.
В памятном плейлисте прозвучат фрагменты из оперы «Зори здесь тихие», композиции «Соловьи», «Прощание славянки», «Священная война» и часть седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.