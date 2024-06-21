На петербургском Дворцовом мосту появится Свеча памяти в ночь на 22 июня Общество сегодня в 12:23 Фото - © скриншот/ «Петербургский дневник»

Проекция свечи появится на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня. В городе отметят 83-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает газета «Петербургский дневник».