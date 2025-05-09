На параде Победы за Путиным заметили зевающего ребенка

На трибуне во время парада Победы на Красной площади за президентом Владимиром Путиным заметили зевающего ребенка в пилотке, сообщает MSK1.RU.

Мальчик, который сидел прямо за главой государства, был одет в черную куртку, на которой была прикреплена георгиевская ленточка. Ребенок зевал и широко улыбался в камеру. На вид ему около 6-7 лет.

Парад в честь 80-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В нем приняли участие 11,5 тыс. военных, в том числе из других стран, а также более 180 единиц техники.

Парад завершился воздушной частью — в небе над Москвой пролетели летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в составе девятки самолетов Су-30 и МиГ-29.