«На память подруге Танюшке»: бабушка из Подмосковья ищет подругу по фото 1968 г

Жительница Московской области Арина разыскивает подругу своей 75-летней бабушки по раритетной черно-белой фотографии 1968 года. Об этом пользовательница под ником razuvaevarina сообщает в социальных сетях.

По словам девушки, подруга бабушки может жить в районе подмосковного Подольска и московской Щербинки. Родственница дала автору видео портретный снимок из фотоателье.

На обороте фото сохранилась памятная надпись, сделанная синими чернилами: «На память подруге Танюшке от Любы. Помни и не забывай свою подругу. 16/VII-68 г.». На лицевой стороне карточки запечатлена молодая девушка с кудрявыми волосами.

Внучка рассчитывает найти саму Любу или ее родственников с помощью соцсетей. Она попросила всех, кто узнает человека на фото, откликнуться и связаться с ней.

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