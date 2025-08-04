На осетровой ферме в Подмосковье пройдет турнир «Рыба МЕЧТЫ»

На «Осетровой ферме Пушкино» в деревне Костино Пушкинского городского округа 7 августа 2025 года с 09:00 до 16:00 состоится турнир по рыбной ловле «Рыба МЕЧТЫ!». Мероприятие организует Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!», направленного на интеграцию инвалидов-колясочников, семей участников СВО и паралимпийцев. Проект реализуется на средства гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили организаторы.

Основная цель турнира — поддержать образ отца-ветерана, который, несмотря на инвалидность, остается активным и проводит время с семьей. Участники приедут из разных городов Подмосковья: Домодедово, Наро-Фоминска, Серпухова и Долгопрудного. Транспорт для инвалидов-колясочников предоставит Министерство социального развития Московской области, а информационную поддержку окажет Министерство информации и молодежной политики региона.

Программа начнется с мобильной выставки «Значение подвига воинов 1-й Ударной армии. Лаврские фронтовики», которую проведут на территории Храма прп. Сергия Радонежского в деревне Костино. Организацией показа займется приход во главе с настоятелем иереем Виктором Селезневым. После этого участники вместе с семьями отправятся на рыбалку, приготовят уху и угостят почетных гостей. Затем запланирована экскурсия на ферму, а завершится событие церемонией награждения и вручением подарков от спонсоров, среди которых бренд одежды Putin Team Russia и Ассоциация «Народный фермер».

Мероприятие проходит в Год защитника Отечества, объявленный Указом Президента РФ от 16 января 2025 года № 28 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим среди почетных гостей будут ветераны ВОВ, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и участники СВО.

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