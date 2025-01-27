На онлайн-картах США нашли жуткие надписи с призывами о помощи

В Соединенных Штатах на онлайн-картах Google Maps нашли странные надписи с призывами о помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Внимание пользователей Сети привлек адрес 549 N Mission Rd. Если вписать адрес в Google Maps, то с высоты птичьего полета на земле можно прочитать надписи Help, LAPD, Traffico. Некоторые считают, что это намек на торговлю людьми.

В доказательство этой теории пользователи приводят тот факт, что рядом расположены сухой док и контейнеры. Их могут применять для транспортировки людей.

Аналогичные надписи можно увидеть и в рамках режима Street View. Однако в «Яндекс Картах» и Apple Maps увидеть надписи невозможно. Они показываются, как стройка.