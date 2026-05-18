На обратной стороне Солнца возникла гигантская группа пятен

Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал крупную группу пятен на обратной стороне Солнца. Специалисты не исключают, что при усилении активности она может повлиять на Землю, сообщает MIR24.TV .

По данным ученых, новая активная область постепенно набирает энергию. Крупные солнечные пятна способны вызывать мощные вспышки и выбросы плазмы, которые при направлении к Земле приводят к магнитным бурям.

Похожая ситуация наблюдалась в мае 2024 года, когда область 3664 произвела серию взрывов. Тогда Земля пережила самую сильную за последние 20 лет магнитную бурю.

Сейчас пятна находятся на обратной стороне светила. Примерно через неделю область появится на левом краю видимой с Земли стороны Солнца, а еще через неделю окажется напротив планеты. Однако солнечные пятна недолговечны, поэтому к этому моменту активная зона может ослабнуть или исчезнуть.

Если начнутся крупные вспышки, специалисты смогут определить их по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца.

Ранее ученые зафиксировали рекордный по продолжительности радиовсплеск на Солнце — он длился 19 суток, что значительно превышает обычные сроки подобных явлений.

