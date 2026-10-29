На областном фестивале «Цифровая матрешка» наградили дошкольное отделение «Жар‑птица» из Химок

Дошкольное отделение «Жар‑птица» школы «Лига Первых» в Химках удостоено награды как стажировочная площадка Московской области по проекту «Предшкола: стандарт детского сада». Награду в качестве представителя дошкольного отделения вручили старшему воспитателю Альфие Бедретдиновой. Церемонию вручения провела руководитель центра «Предшкола» Дарья Фадеева. С 2024 года на базе «Жар‑птицы» проходят курсы повышения квалификации для педагогов из разных районов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Делегация из Химок — 19 работников дошкольного образования во главе с муниципальным координатором проекта Валентиной Жадовой — приняла участие в фестивале педагогических практик «Цифровая матрешка» в гимназии имени Е. М. Примакова. Фестиваль прошел в рамках Года дошкольного образования. На его площадке химкинские педагоги обменялись опытом с коллегами и познакомились с новыми образовательными практиками.

Глава Химок Инна Федотова отметила вклад химкинских педагогов, получивший высокую оценку на региональном уровне: «Наши педагоги достойно представили Химки на областном фестивале „Цифровая матрешка“, который прошел в гимназии им. Е. М. Примакова при участии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Химкинская делегация обменялась опытом с коллегами и познакомилась с новыми образовательными практиками».

В фестивале приняли участие около тысячи специалистов — воспитателей, методистов, руководителей дошкольных организаций, экспертов, представителей Минпросвещения России и Российской академии образования. Ключевыми темами стали современные образовательные методики, цифровые технологии и интеграция математической подготовки в работу детских садов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил работников дошкольного образования за труд и внимание к детям. Он отметил, что в Подмосковье трудятся 34 тысячи педагогов дошкольного образования, а детские сады посещают 380 тысяч малышей.

Дошкольное отделение «Жар‑птица» работает с 2011 года, с 2022‑го принимает детей старшего дошкольного возраста. Оно оснащено по ФГОС, является неоднократным лауреатом всероссийских выставок‑смотров; в 2023 году стало лауреатом регионального конкурса Подмосковья по проекту «Предшкола».

«В Химках есть сильные педагогические коллективы, которые не только внедряют современные образовательные практики, но и готовы делиться своим опытом с коллегами. Признание „Жар‑птицы“ на региональном уровне — важный результат этой работы», — отметила начальник Управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Проект «Цифровая матрешка» направлен на обмен практиками и создание цифровых образовательных продуктов; его заключительный этап прошел в гимназии им. Е. М. Примакова, где педагоги представили свои наработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.