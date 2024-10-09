На объектах «Мострансавто» провели 56 антитеррористических тренировок в 2024 году

С начала года в автобусах «Мострансавто» и на объектах транспортной инфраструктуры состоялось 56 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Тренировки направлены на отработку оперативных действий персонала, работников охраны, подразделений транспортной безопасности при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Например, в Дзержинском на конечной остановке маршрута № 305 «Дзержинский (пл. Святителя Николая) — Москва (метро «Люблино»)» была проведена тренировка, на которой отрабатывался порядок действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, в салоне автобуса.

Также антитеррористические тренировки прошли в Балашихе и на производственной базе в Шаховской. На учениях были отработаны действия сотрудников филиалов, охранной организации при возникновении и реализации угроз совершения террористических актов.

Каждая тренировка длилась по несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация, включающая практическую и теоретическую части. Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.