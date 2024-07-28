На национальную премию «Лучший промышленный дизайн России» подали более 1 тыс заявок

На премию «Лучший промышленный дизайн России» приняли более 1 тыс. заявок из 46 регионов страны. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что условия для устойчивого индустриального развития страны создали под руководством столичного мэра Сергея Собянина.

«Столица в том числе формирует новые тренды в сфере промышленного дизайна. Для популяризации данного направления и поощрения лучших проектов мы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры РФ учредили в 2023 году премию „Лучший промышленный дизайн России“. В этом году конкурс проходит во второй раз, на участие принято 1058 заявок из 46 регионов страны», — сказал Ликсутов.

На конкурс были представлены технологичный стол с интерактивной столешницей, линейка медицинских мониторов, поезд столичного метрополитена, плавучий причал для речного транспорта, электромотоцикл московского производства и многое другое.

Текущий сезон премии пополнился 13 субъектами России. Также с 8 до 13 позиций вырос список категорий конкурса. Эксперты будут оценивать дизайн ювелирных изделий, одежды, упаковки лекарств и продуктов, медицинского и промышленного оборудования, предметов обихода и транспортных средств. Победителя определят и в номинации «Народный выбор».

«На сайте премии любой желающий сможет выбрать понравившийся проект через народное голосование, которое завершится 28 июля. Шорт-лист финалистов будет сформирован уже 29 июля, а награждение победителей пройдет в конце августа», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что лауреатам премии вручат почетный диплом, кубок и право размещать на собственной продукции спецзнак качества.

Премию «Лучший промышленный дизайн России» в прошлом году утвердили правительство столицы вместе с Минпромторгом при поддержке Минкультуры России. В первом конкурсе, который прошел в Москве. В нем принимали участие более 500 компаний из 36 регионов страны. Они соревновались по 8 категориям. Победителями стали 20 российских производителей, из которых 15 оказались московскими. В 2024 году премия получила статус национальной. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Москва занимается активным развитием промышленного дизайна. В 2023 году по образовательному проекту «Московская техническая школа» открыли направление «Промышленный дизайн», в рамках которого работники предприятий могут повышать свои компетенции по работе с визуально-функциональной частью индустриальных изделий.