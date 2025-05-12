На набережной Каширы появился новый светящийся арт-объект «Время для счастья»

Новый светящийся арт-объект с жизнерадостным текстом украсил набережную в городском округе Кашира. Теперь каждый гость, прогуливаясь и читая надпись «Время для счастья», в суете дней может остановиться на мгновение, отвлечься от повседневных забот и найти время для счастья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нашу набережную украсил еще один арт-объект. Надеюсь, жителям он будет по душе и каждый сможет сделать фотографию на память рядом с «счастьем» на фоне реки и красивого заката», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Территория набережной в Кашире благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Протяженность благоустроенной набережной составляет 1 км 700 м. На этой территории разместились кафе, площадки для занятий спортом, отдыха, детская игровая зона, а также городские качели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.