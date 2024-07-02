На перерабатывающем предприятии Подмосковья обнаружили олимпийского мишку

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:46

В Подмосковье на одном из предприятий по переработке отходов были обнаружены удивительные находки, которые теперь станут частью экспозиций музея «Культурный слой». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На одном из предприятий по переработке отходов в Подмосковье были обнаружены удивительные находки, которые теперь станут частью экспозиций музея «Культурный слой».

Так, на сортировочной ленте были найдены гусли — русский народный музыкальный инструмент, имеющий многовековую историю. Несмотря на то, что у найденных гуслей не хватает двух последних струн, они стали ценным экспонатом для музея.

Второй необычной находкой стал чеканный Олимпийский мишка — талисман Олимпиады 1980 года в г. Москве. Этот экспонат был найден на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия в Солнечногорске.

Необычные находки стали частью коллекции музея «Культурный слой», филиалы которого расположены в Егорьевске и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.