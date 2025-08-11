На муниципальные выборы от «Единой России» зарегистрированы 196 кандидатов

В Московской области партия «Единая Россия» завершила процесс регистрации кандидатов — все 196 кандидатов, выдвинутых партией, получили регистрационное удостоверение. Сейчас в муниципалитетах стартовал второй этап конференций, на которых утвердят предвыборную программу. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР в Подмосковье.

В ближайшее время кандидаты начнут встречи с жителями, изучение проблем на местах и формирование наказов избирателей.

В сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «от того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, насколько эффективно будут работать местные власти. Наша задача — провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы в каждой территории у людей были надежные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В ходе предвыборного голосования «Единой России», которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе pg.er.ru, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов.

Выборы депутатов муниципальных советов пройдут в Московской области с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того, чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте vybory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Подать заявление можно с 28 июля по 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.