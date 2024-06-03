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На мотофристайл-шоу в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей

2 июня в Зарайске состоялось первое выступление команды мотофристайла FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посмотреть захватывающие выступления спортсменов пришли более 5 тыс. жителей и гостей города. Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня.

Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году уроженцем Коломны, самым титулованным фристайл мотокросс райдером России Алексеем Колесниковым.

Спортсмен принимал участие в крупнейшем в мире турнире по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, является победителем этапов чемпионатов Европы и Мира по этому виду спорта и чемпионом России.

Этим летом выступления команды мотофристайла запланированы еще в четырех городах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне, 31 августа в Сергиевом Посаде.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.