На Москву обрушились ливни с грозой и ветер до 23 м/с

В течение всего дня в пятницу, 19 апреля, в Москве будет бушевать стихия. Местами пройдут ливни и грозы, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

В режим повышенной готовности переведены все городские службы, на улицы уже вывели 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты уделяют особое внимание функционированию систем жизнеобеспечения, электросетям и возможности оперативно переключиться на аварийные источники питания в случае необходимости.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными на улице. Если есть возможность не выходить из дома, то власти рекомендуют ей воспользоваться. Пешеходам также напоминают, что от непогоды нельзя укрываться под деревьями и рядом с припаркованными машинами.

Ранее синоптики предупреждали, что в Московской области местами воздух прогреется до +14 градусов по Цельсию. При этом будет облачно, местами с дождем.