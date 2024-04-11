На Москву надвигается похолодание с дождями и ветром

Синоптики предупредили москвичей о надвигающемся похолодании с дождями и ветром

Жителей Москвы и гостей города предупредили, что вторая половина апреля в российской столице будет прохладной, ожидаются дожди и ветер, сообщается на сайте «Метеоновости» .

В ближайшие выходные 13 и 14 апреля погода в Москве будет неустойчивой. Температура воздуха в дневное время прогреется лишь на 3-4 градуса выше нормы, а ночью не превысит 5 градусов тепла.

Средний показатель температуры до конца апреля будет варьироваться от +8 до +1 градуса днем и до +5 градусов ночью. Ожидаются ветра и дожди, которые усилят дискомфорт из-за погоды.

Ранее сообщалось, что неблагоприятная погода установится в Подмосковье до 14 апреля. Жителей региона попросили не поддаваться панике, сохранять спокойствие, а в случае необходимости звонить в спасательные службы.