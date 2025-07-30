На Молодежном форуме в Самаре состоялась премьера профориентационного фильма о профессиях в дорожной отрасли

Специалист Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» стал героем короткометражного фильма о профессиях в дорожной и нефтеперерабатывающей отраслях . Проект тележурналиста Антона Войцеховского посвящен карьерному пути Николая Боровика — эксперта по дорожным покрытиям. Премьера профориентационного фильма состоялась на ежегодном Молодежном форуме «иВолга» в Самарской области.

«Быть нашим сотрудником — значит, каждый день своим трудом вносить вклад в улучшение качества жизни людей, создавать материалы для безопасных и качественных дорог, жилых и промышленных объектов, преобразовывать города и способствовать развитию целых регионов. Герой фильма собственным примером доказывает, что работа в отрасли может быть технологичной и вдохновляющей. Осознание важности своей деятельности для глобальных целей — серьезная мотивация. Для нас ценно, что мы смогли презентовать эту составляющую работы в творческом формате и на таком масштабном мероприятии, где собрались молодые люди, искренне заинтересованные вопросами развития индустрии и стратегического развития страны. Для них предприятия „Газпром нефти“ дают большие возможности для профессиональной реализации и раскрытия потенциала начинающих специалистов в самых разных направлениях», — отметила заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по работе с персоналом и организационному развитию Евгения Вышеславова.

Герой киноленты курирует одно из направлений НИЦ «Газпромнефть — Битумные материалы» — разрабатывает рецептуры асфальтобетонных смесей под различные условия эксплуатации. Также Николай Боровик занимается тестированием дорожно-строительных материалов, в частности, битума и продукции на его основе. Технологии «Газпромнефть — Битумные материалы» применяются в дорожном, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве, а также при возведении тоннелей, метрополитена, мостовых сооружений. Каждая третья дорога в стране построена с битумом «Газпром нефти».

«Объекты, окружающие нас в современном мире, не возникают спонтанно. Продукты питания, представленные в розничной торговле, энергоснабжение и дорожно-транспортная сеть — все это является результатом целенаправленной деятельности специалистов различных профилей. Эти люди, обладающие уникальными знаниями и навыками, зачастую остаются в тени, несмотря на весомый вклад в развитие и поддержание высокого уровня жизни. Одной из своих задач я считаю освещать деятельность тех, благодаря кому у нас есть возможность наслаждаться комфортной и продолжительной жизнью», — почеркнул тележурналист Антон Войцеховский.

Серия профориентационных видеофильмов — часть комплексной работы, которую проводит компания «Газпром нефть» для развития кадрового потенциала энергетической отрасли. Автор фильма Антон Войцеховский, лауреат многочисленных российских и международных кинофестивалей, погружает зрителя в атмосферу современной дорожной лаборатории и позволяет вместе с главным героем проследить за ходом нескольких испытаний.