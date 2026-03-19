На международном уровне признан ИИ-ускоритель резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «ХайТэк» официально получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Предприятие разработало и вывело на рынок первый в России ускоритель для нейросетей, не имеющий зарубежных аналогов благодаря применению оригинальной архитектуры микропроцессора собственной разработки. В текущем году данный микрочип был внесен Министерством промышленности и торговли в реестр промпродукции РФ, а также подтвердил свою исключительность на мировой арене. Эта инновация открывает широкие перспективы для прогресса отечественных технологий во всех сферах, задействующих искусственный интеллект, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку компаниям, которые вносят свой вклад в развитие отечественных информационных технологий. Так, новый резидент ОЭЗ Москвы разработал микрочип и линейку первых российских ИИ-ускорителей на его основе. В микрочипе отсутствуют сторонние интеллектуальные компоненты, что соответствует национальному курсу на технологический суверенитет», — отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что уникальность данной разработки получила международное признание — не так давно на микропроцессор был выдан патент, действующий на протяжении 20 лет.

Разработанные в ОЭЗ Москвы решения гарантируют выдающуюся для отечественного рынка вычислительную мощь при обработке данных искусственным интеллектом и ресурсоемкими нейросетями в реальном масштабе времени. К примеру, производительность ИИ-ускорителя от нового резидента достигла рекордных для России 960 трлн операций в секунду (TOPS), что ставит его в один ряд с лучшими мировыми образцами. Устройство способно одновременно обслуживать более сотни нейросетей, что крайне востребовано для высоконагруженных центров обработки информации. Сфера применения отечественных ускорителей от «ХайТэк» обширна: от медицины, где они помогают в анализе КТ, МРТ и рентгеновских снимков, расшифровке генома и развитии телемедицины, до робототехники с ее системами координации и компьютерного зрения, а также автономного транспорта, бортовых вычислителей и комплексов безопасности.

В настоящее время инженеры и исследователи компании продолжают научно-технологические разработки, нацеленные на оптимизацию и дальнейший рост производительности российских микропроцессоров для задач искусственного интеллекта. Присвоение статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит разработкам «ХайТэк» существенную поддержку: предусмотренные для резидентов налоговые послабления и преференции позволят компании перенаправить высвободившиеся средства на собственное развитие.

ОЭЗ «Технополис Москва» в текущем году будет праздновать двадцатилетие с момента своего основания. За прошедшие двадцать лет этот проект эволюционировал из стартовой площадки для внедрения новаторских идей в главный хаб отечественной промышленности и точку притяжения для фирм, формирующих технологический суверенитет России. Сегодня на десяти территориях ОЭЗ «Технополис Москва», раскинувшихся на 392 га, разместились производства более чем 200 высокотехнологичных компаний, работающих в таких критически важных направлениях, как микроэлектроника и приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника. Количество созданных здесь высококвалифицированных рабочих мест уже достигло 30 тыс.

Политика Москвы направлена на активное совершенствование инвестиционного климата и индустриального потенциала мегаполиса: внедряемые городом решения способствуют росту производительности труда и эффективности производственных процессов. Реализуемые мероприятия вносят свой вклад в достижение целей нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».