На международном форуме в Москве обсудят качество пищевой продукции

13 ноября отмечается праздник — Всемирный день качества. С 10 по 14 ноября в Москве проходит международный форум, организуемый Роскачеством совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством экономического развития РФ, Росстандартом и Росаккредитацией. Мероприятие проходит уже в 6 раз и направлено на популяризацию принципов качества и устойчивого развития в различных отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Форум предоставит возможность производителям представить свою продукцию, поделиться лучшими практиками и обсудить актуальные вопросы повышения качества. В программе мероприятия запланированы тематические треки, включая вопросы пищевой безопасности и регионального развития. Участие в форуме смогут принять руководители предприятий, специалисты служб качества, представители органов власти, инженеры, технологи и студенты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают важность проведения мероприятий, направленных на повышение стандартов качества продукции. 11 ноября на форуме будет обсуждаться трек «пищевая безопасность», а в региональный день, 14 ноября, участники обсудят лучшие практики регионов и муниципалитетов. Посетить эти события можно очно, зарегистрировавшись на официальном сайте, либо подключившись онлайн на платформе форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.