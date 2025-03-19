На месте катка в парке Мира в Коломне летом будет работать спортивная площадка

В коломенском парке Мира завершает свою работу искусственный бесплатный каток, который открылся в декабре. 23 марта станет последним днем работы ледовой арены в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь катка составляет 1400 кв. метров, он был построен в конце прошлого года по проекту «Зима в Подмосковье» и оборудован теплыми раздевалками, пунктом заточки коньков и прокатом инвентаря. Средняя пропускная способность катка превысила 1500 человек в сутки, при этом одновременно на лед выходило до 250 любителей активного отдыха. За январь и февраль здесь побывали более 35 тыс. человек.

Спортплощадку в парке Мира планируют сделают всесезонной. Как отметили в администрации городского округа Коломна, жители обратились в министерство благоустройства Московской области с просьбой оставить каток в парке Мира. В зимний сезон территорию будут использовать как каток с искусственным льдом, а весной, летом и осенью — как спортивную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.