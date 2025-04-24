На мемориале в деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Великой Победы в подмосковной деревне Щекутино зажгли уникальный Огонь Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс, передает пресс-служба Сбера.

Впервые в истории зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятого на мемориалах каждого из российских городов-героев. Сбер помог объединить память о героях войны и отдал дань подвигу сотрудникам финансовой сферы, внесшим вклад в Победу.

Каждую частицу пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты Почётного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во всех городах прошли масштабные торжественные церемонии с участием ветеранов и тружеников тыла, на которых пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.

Частицы пламени Сбер бережно доставили на мемориал в подмосковное Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев. Здесь в рамках акции памяти прошел парад городов-героев: факелы с частицами огня из каждого населенного пункта пронесли действующие военнослужащие 202 зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы № 1500, где при поддержке Сбера открыт музей 4-й Дивизии народного ополчения. Огонь Памяти, зажженный на мемориале в Щекутине будет поддерживаться в течение десяти часов.

«Мне вспоминаются слова бессмертного произведения Роберта Рождественского: „Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!“ Сбер уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутине. Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня.Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти — как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу», -сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры — люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину. Сотрудники Сберкасс не только сражались на подступах к Москве, но и в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат. Работа сберкасс в войну — это отдельный подвиг: сотрудницы (а это были в основном женщины) дежурили во время бомбежек, заготавливали дрова, вязали теплые вещи для бойцов.

Сбер сохраняет историческую память о вкладе в Победу. С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутине, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.

По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях «Бессмертного полка», высаживают «Сады Памяти», благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы.

В год 80-летия Победы Сбер как технологический партнёр цифрового шествия «Бессмертного полка» создал уникальное интерактивное пространство, где каждый герой будет вписан в цифровую летопись Победы. В отделениях банка клиентам бесплатно раздадут 2,5 миллиона георгиевских ленточек.